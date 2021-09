Ranking WTA (20 settembre 2021): miglior classifica in carriera per Jasmine Paolini e Martina Trevisan! (Di lunedì 20 settembre 2021) Al termine dei tornei di Portorose e Lussemburgo (entrambi di categoria 250), disputati la scorsa settimana, è stato rilasciato stamane il nuovo Ranking WTA, che vede la nipponica Naomi Osaka perdere ben tre posizioni (è nona). Ne approfittano la ceca Barbora Krejcikova (5a) e la polacca Iga Swiatek (6a), le quali scavalcano anche la statunitense Sofia Kenin (7a). Top 10 WTA (Ranking al 20.09.2021)1 Ashleigh Barty (Australia) 10075 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 7720 3 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5315 4 Elina Svitolina (Ucraina) 4860 5 Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 4668 6 Iga Swiatek (Polonia) 4571 7 Sofia Kenin (USA) 4413 8 Naomi Osaka (Giappone) 4326 9 Garbine Muguruza (Spagna) 4135 10 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 4060 Grandi notizie in casa Italia, con Jasmine Paolini, vincitrice ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) Al termine dei tornei di Portorose e Lussemburgo (entrambi di categoria 250), disputati la scorsa settimana, è stato rilasciato stamane il nuovoWTA, che vede la nipponica Naomi Osaka perdere ben tre posizioni (è nona). Ne approfittano la ceca Barbora Krejcikova (5a) e la polacca Iga Swiatek (6a), le quali scavalcano anche la statunitense Sofia Kenin (7a). Top 10 WTA (al 20.09.)1 Ashleigh Barty (Australia) 10075 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 7720 3 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5315 4 Elina Svitolina (Ucraina) 4860 5 Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 4668 6 Iga Swiatek (Polonia) 4571 7 Sofia Kenin (USA) 4413 8 Naomi Osaka (Giappone) 4326 9 Garbine Muguruza (Spagna) 4135 10 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 4060 Grandi notizie in casa Italia, con, vincitrice ...

Ultime Notizie dalla rete : Ranking WTA Trionfo di Jasmine Paolini al torneo di Portorose Una vittoria importante per la Paolini che guadagna parecchie posizioni anche nel ranking WTA. Il primo set vede l'abbrivio della Riske che si porta sul 5 a 2 ma la reazione della lucchese è ...

Paolini vince il primo titolo Wta La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 87 del mondo, ha superato per 7 - 6 (7 - 4), 6 - 2, in un'ora e tre quarti di gioco, la statunitense Alison Riske, numero 38 del ranking Wta e terza ...

Classifica WTA Italiane: Perde tre posti Camila Giorgi. Best ranking per Paolini e Trevisan LiveTennis.it Paolini e Trevisan, giorno storico, doppietta toscana nel tennis Doppietta azzurra, anzi Toscana, nel tennis rosa. Jasmine Paolini vince il suo primo titolo Wta vincendo la finale del torneo di Portorose superando in finale 76 62 la statunitense Alison Riske, n. 38 ...

Wta Portorose - Favola Paolini: si inchina anche Riske. Ecco il 1° titolo in carriera A 25 anni e 8 mesi, Jasmine Paolini diventa la diciannovesima giocatrice italiana a vincere un titolo nel circuito maggiore. Per l'Italia si tratta del settantacinque alloro dalla nascita del Tour. In ...

