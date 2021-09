Palermo | Caronia Lega | ' dibattito chiuso su tram vergogna istituzionale Giunta comunale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 settembre 2021), 20 set. (Adnkronos) - "Il"a oratori chiusi" organizzato oggi dall'Assessore Catania è una vera e propria, segno del degrado raggiunto da questa amministrazionesempre chiusa a riccio nella propria realtà virtuale". Così la consiglieradelladiMarianna. "Un incontro, con ben tredici oratori scelti dall'amministrazione, senza nulla togliere a opinioni e competenze specifiche di ciascuno di loro, non può che essere un "non", senza alcun confronto con la città e con i cittadini - dice -Se non stupisce che l'Assessore Catania tema di poter ascoltare qualche voce a lui contraria e abbia paura di veder sbugiardate le proprie granitiche ...