Luca Gennasi pubblica “Quando la VITA ricomincia”

(Di lunedì 20 settembre 2021) (Roma 20 settembre 2021) - Casa Editrice: Astro Edizioni Collana: Storie diGenere: Narrativa autobiografica Pagine: 320 Prezzo: 15,90 € “la” diè l'autobiografia di un imprenditore di successo alle prese con la sfida di guarire da un grave tumore al cervello. Il suo racconto inizia proprio nel momento in cui scopre la malattia nel settembre 2020, e prosegue con la narrazione del percorso di cure, fino agli ultimi capitoli in cui l'autore lascia ai suoi lettori un messaggio di speranza e di coraggio.condivide nel libro il suo cammino di rinascita, mentre ci mostra senza vergogna le sue debolezze e la sua paura di morire ma anche la sua forza nell'affrontare la sua personale discesa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Luca Gennasi

Adnkronos

... oltre che maggiore attenzione e rispetto per l'ambiente e gli animali, maggiori attenzione e rispetto per gli altri esseri umani, per il nostro prossimo": sono le sentite parole di, ...condivide nel libro il suo cammino di rinascita e di riscoperta del sé stesso più autentico, mentre ci mostra senza vergogna le sue debolezze e la sua paura di morire ma anche la sua ...