I Bastardi di Pizzofalcone 3 in onda questa sera | anticipazioni

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 20 SETTEMBRE 2021: UN LUNEDÌ TRA I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, GFVIP E ATTACCO AL POTERE 3 - gianlu_79 : RT @bubinoblog: I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 3, PRIMA PUNTATA: ALESSANDRO GASSMANN TORNA NEI PANNI DI LOJACONO - newfaithless : RT @1926_cri: Io stasera devo vedere I bastardi di Pizzofalcone. - Lodamarco1 : RT @GretaSalve: Stasera inizia i Bastardi di Pizzofalcone. Non vedo l'ora - 1926_cri : Io stasera devo vedere I bastardi di Pizzofalcone. -

Ultime Notizie dalla rete : Bastardi Pizzofalcone

Tosca D'Aquino ospite a racconta a Serena Bortone l'inizio della nuova stagione de Idiche la vede tra le protagoniste. L'attrice partenopea ha ricordato non solo il grande successo della fiction ma anche la sua carriera dagli esordi a oggi. Leggi anche > 'Ho ...Alessandro Gassman torna nei panni di Giuseppe Lojacono, l'ispettore dinella terza stagione de "Idi". Tra le serie tv italiane più attese del momento, i nuovi episodi regaleranno agli spettatori molte sorprese e colpi di scena. Alessandro Gassman si conferma alla guida di un ...Su Rai1 debutta la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone in onda lunedì 20 settembre a partire dalle ore 21:30 circa. La trama del primo episodio della serie con Alessandro Gassman, Carolina Cr ...Lunedì 20 settembre, Rai1 dà il via alla terza attesa stagione de “I Bastardi di Pizzofalcone”. Torna Alessandro Gassman nei panni di Lojacono e tutti i protagonisti del commissariato nato dal genio l ...