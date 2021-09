GF Vip 2021, Katia Ricciarelli: «Pippo, ti voglio bene! L’ultimo amore non si scorda mai» (Di lunedì 20 settembre 2021) Katia Ricciarelli - GFVIP L’ultimo amore non si scorda mai, parola di Katia Ricciarelli. Nel corso della diretta odierna del Grande Fratello Vip, la cantante lirica ha ripercorso infatti la sua storia d’amore con Pippo Baudo ed ha ribadito che, nonostante la fine del loro matrimonio, gli vorrà sempre bene. Parole d’affetto che hanno mostrato il lato più dolce e sensibile dell’artista. Tutto è partito lo scorso sabato durante un gioco in cui la Ricciarelli ha risposto ad una domanda della produzione: “Quali sono le parole che avresti voluto dire e che non hai mai avuto modo di farlo ad una persona“. La donna, senza esitare, ha detto: “Pippo, ti voglio bene “. Durante una clip, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 settembre 2021)- GFVIPnon simai, parola di. Nel corso della diretta odierna del Grande Fratello Vip, la cantante lirica ha ripercorso infatti la sua storia d’conBaudo ed ha ribadito che, nonostante la fine del loro matrimonio, gli vorrà sempre bene. Parole d’affetto che hanno mostrato il lato più dolce e sensibile dell’artista. Tutto è partito lo scorso sabato durante un gioco in cui laha risposto ad una domanda della produzione: “Quali sono le parole che avresti voluto dire e che non hai mai avuto modo di farlo ad una persona“. La donna, senza esitare, ha detto: “, tibene “. Durante una clip, ...

Advertising

trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - katiadiluna16 : Chi è stato il vip meno votato? Ecco cosa succederà in caso #gfvip #grandefratellovip #gfvip6 #grandefratellovip6… - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb September 20, 2021 at 11:29PM - zazoomblog : GF Vip 6 Tommaso Eletti e Francesca Cipriani: chi è stato il meno votato? - #Tommaso #Eletti #Francesca #Cipriani: - zazoomblog : GF Vip gesto significativo di Jo Squillo: “Non possiamo dimenticare” - #gesto #significativo #Squillo: -