Covid | Mattarella | ‘dad ha dato contributo importante per digitalizzazione | colmare divario’

(Di lunedì 20 settembre 2021) Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) – “Rinunciare alla scuola in presenza è stato un sacrificio pesante e sofferto. E’ giusto riconoscere che, grazie al lavoro di insegnanti, all’impegno di presidi, e alla collaborazione di genitori, è stato possibile, con la didattica a distanza, assicurare, pur in condizioni spesso estremamente difficili, la continuità possibile nell’insegnamento. E la Dad ha contribuito, pur nella sua inevitabile incompletezza, a incrementare le conoscenze, a far crescere l’alfabetizzazione informatica nelle famiglie”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Pizzo calabro in occasione della cerimonia per l’apertura dell’anno scolastico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.