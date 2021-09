Clima, Onu: azione decisa ora per evitare catastrofe (Di lunedì 20 settembre 2021) 'Serve un'azione decisa ora per evitare la catastrofe Climatica, perciò abbiamo bisogno di solidarietà. Salvare le generazioni future è una responsabilità comune'. E' il messaggio che il segretario ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 settembre 2021) 'Serve un'ora perlatica, perciò abbiamo bisogno di solidarietà. Salvare le generazioni future è una responsabilità comune'. E' il messaggio che il segretario ...

Advertising

otto_lanza : RT @formichenews: All’Onu il Clima s’infiamma. E la Cina si tira indietro ??@otto_lanza ?? - formichenews : All’Onu il Clima s’infiamma. E la Cina si tira indietro ??@otto_lanza ?? - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Clima, Onu: azione decisa ora per evitare catastrofe #Clima - Italia_Notizie : Clima, Draghi all’Onu: «Rispettare la promessa di 100 miliardi per la transizione ecologica» - MediasetTgcom24 : Clima, Onu: azione decisa ora per evitare catastrofe #Clima -