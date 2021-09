Biasin sul Napoli: "Questa squadra potrà fare bene solo ad una condizione di Spalletti" (Di lunedì 20 settembre 2021) C'è anche il commento di Fabrizio Biasin su Udinese-Napoli tramite Twitter. Ecco quanto riportato: "Davvero un gran bel #Napoli. Se #Spalletti riesce a convincere il Grande Capo a non pensare alle 4 vittorie su 4, ma alla sconfitta che prima o poi arriverà, allora Questa squadra potrà fare davvero bene". ECCO IL TWEET: Davvero un gran bel #Napoli.Se #Spalletti riesce a convincere il Grande Capo a non pensare alle 4 vittorie su 4, ma alla sconfitta che prima o poi arriverà, allora Questa squadra potrà fare davvero bene.#UdineseNapoli— Fabrizio Biasin ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 settembre 2021) C'è anche il commento di Fabriziosu Udinese-tramite Twitter. Ecco quanto riportato: "Davvero un gran bel #. Se #riesce a convincere il Grande Capo a non pensare alle 4 vittorie su 4, ma alla sconfitta che prima o poi arriverà, alloradavvero". ECCO IL TWEET: Davvero un gran bel #.Se #riesce a convincere il Grande Capo a non pensare alle 4 vittorie su 4, ma alla sconfitta che prima o poi arriverà, alloradavvero.#Udinese— Fabrizio...

