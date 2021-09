Ardea | riapre l’Anagrafe alla delegazione di Tor San Lorenzo | tutte le informazioni

(Di lunedì 20 settembre 2021)presso la nuovadi Tor San. Si tratta di “un’anticipazione sui tempi” come precisa l’Assessore Possidoni dato che l’obiettivo era stato fissato per l’inizio del 2022. “Invece – spiega Possidoni – siamo riusciti ad anticipare i tempi e confermo che a partire dal 1 Ottobre 2021,sarà aperta a Tor Sanil Martedì ed il Giovedì. Tutti i cittadini che avevano già preso appuntamento dovranno recarsi, quindi,nuovae non a via Salvo D’Acquisto, rispettando l’orario indicato sulla propria prenotazione. Sul TuPassi sono comparsi due nuovi bottoni per prenotarsi al(“Carte identità e certificati Via Salvo D’Acquisto” e “Carte identità e ...

... scrive oggi in una nota la Vicepresidente del Consiglio Comunale diin forza a Fratelli d'Italia Edelvais Ludovici. "Oggi in prossimità delle elezioni, sila discarica, per consenso ..."La cosiddetta "discarica di Albano" in realtà riversa quasi totalmente tutti i suoi aspetti negativi nel territorio di- ha spiegato il Primo Cittadino che non ha nascosto tutti i timori per l'...Il 1 ottobre prossimo l'anagrafe di Tor San Lorenzo sarà aperta al pubblico il martedì e il giovedì. La notizia, molto attesa dagli abitanti della popolosa frazione di Ardea, arriva dall'assessore al ...Ha messo tutti in allerta l’esito delle analisi effettuate su un pozzo privato nel villaggio ardeatino, a valle della contestata discarica di Roncigliano, ad Albano, riaperta per accogliere i rifiuti ...