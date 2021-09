Apple Watch Serie 7: nuovo look e display più ampio (Di lunedì 20 settembre 2021) Il nuovo Apple Watch Serie 7, presentato insieme ai nuovi iPhone 13, ha un aspetto leggermente diverso dai suoi predecessori. Anche se l’orologio di per sé non è molto più grande, il display ora si estende fino al bordo della cassa, così da rendere le scritte più leggibili. Le cornici intorno al display sono più sottili, misurano solo 1,7 mm, mentre la modalità always-on-display è più luminosa del 70%. Apple sostiene che l’orologio sia resistente alle crepe, infatti adesso presenta la certificazione IP6X, per cui riesce a resistere a pioggia, freddo e ... Leggi su all-i-tech (Di lunedì 20 settembre 2021) Il7, presentato insieme ai nuovi iPhone 13, ha un aspetto leggermente diverso dai suoi predecessori. Anche se l’orologio di per sé non è molto più grande, ilora si estende fino al bordo della cassa, così da rendere le scritte più leggibili. Le cornici intorno alsono più sottili, misurano solo 1,7 mm, mentre la modalità always-on-è più luminosa del 70%.sostiene che l’orologio sia resistente alle crepe, infatti adesso presenta la certificazione IP6X, per cui riesce a resistere a pioggia, freddo e ...

