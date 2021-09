AIK-IFK Goteborg (lunedì 20 settembre, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di lunedì 20 settembre 2021) L’AIK punta a raggiungere quota 40 punti e a restare così al comando della classifica del campionato svedese 2021. Per farlo deve battere l’IFK Goteborg, al momento staccato di quindici punti ma tornato alla vittoria in Allsvenskan subito dopo la sosta per le nazionali. Si tatta delle due formazioni con l’età media più alta della InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 20 settembre 2021) L’AIK punta a raggiungere quota 40 punti e a restare così al comando della classifica del campionato svedese 2021. Per farlo deve battere l’IFK, al momento staccato di quindici punti ma tornato alla vittoria in Allsvenskan subito dopo la sosta per le nazionali. Si tatta delle duecon l’età media più alta della InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Mingaball : RT @infobetting: AIK-IFK Goteborg (lunedì 20 settembre, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici… - underoverbets : RT @infobetting: AIK-IFK Goteborg (lunedì 20 settembre, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - Mingaball : RT @infobetting: AIK-IFK Goteborg (lunedì 20 settembre, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - by_the_pool : RT @infobetting: AIK-IFK Goteborg (lunedì 20 settembre, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : AIK-IFK Goteborg (lunedì 20 settembre, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici -