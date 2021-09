Se la zuffa sui vaccini apre alla sanità privata. L’analisi di Pellicciari e Agnati (Di domenica 19 settembre 2021) La premessa d’obbligo è che i due autori di questo breve articolo si sono vaccinati fin dagli albori della relativa campagna. Senza saltare alcuna fila, raccogliendo la possibilità loro offerta dal proprio datore di lavoro (l’Università di Urbino). Peraltro, quando il vaccino era percepito come un privilegio e i docenti vennero accusati di “prendere” il vaccino a categorie più bisognose; e furono anche invitati da alcuni opinionisti dell’epoca a rinunciarvi motu proprio. Seguì poi il ritiro del lotto del vaccino appena inoculatoci e ancora, subito dopo avere preso la seconda dose, la decisione di vietare alla nostra fascia d’età quel tipo di vaccino di cui avevamo appena ... Leggi su formiche (Di domenica 19 settembre 2021) La premessa d’obbligo è che i due autori di questo breve articolo si sono vaccinati fin dagli albori della relativa campagna. Senza saltare alcuna fila, raccogliendo la possibilità loro offerta dal proprio datore di lavoro (l’Università di Urbino). Peraltro, quando il vaccino era percepito come un privilegio e i docenti vennero accusati di “prendere” il vaccino a categorie più bisognose; e furono anche invitati da alcuni opinionisti dell’epoca a rinunciarvi motu proprio. Seguì poi il ritiro del lotto del vaccino appena inoculatoci e ancora, subito dopo avere preso la seconda dose, la decisione di vietarenostra fascia d’età quel tipo di vaccino di cui avevamo appena ...

formichenews : Se la zuffa sui vaccini apre alla sanità privata L’analisi di Igor Pellicciari e Ulrico Agnati (@uniurbit)… - LAURADEPS : RT @4nemesi: Patetica zuffa sui farmarci, perché mancano basi scientifiche per le cure anti covid, dimenticando che il parlamento in passat… - 4nemesi : Patetica zuffa sui farmarci, perché mancano basi scientifiche per le cure anti covid, dimenticando che il parlament… -