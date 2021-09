Inter | i tifosi non dimenticano Eriksen | cori e striscione per il danese

(Di domenica 19 settembre 2021) Idell’nonGiornata di festa per isull’presenti sugli spalti di San Siro che si sono goduti la straripante vittoria sul Bologna in un sereno pomeriggio di fine estate a Milano. Nel secondo tempo della sfida contro i felsinei, tra i tantidel tifo organizzato nerazzurro, c’è stato spazio anche per quello di incoraggiamento per Christian. E così dal secondo anello verde, e poi in tutto lo stadio a San Siro, è risuonato “C’mon Christian” accompagnato da uno ...

... ma il popolo nerazzurro per chi farà il tifo? Per i bianconeri, così che possano fermare il Diavolo? O per i rossoneri, che potrebbero inchiodare la Signora nei bassifondi della classifica? L'...La forza della consapevolezza, il valore della responsabilità. È un'2.0. Più matura e frizzante, più armonica, che diverte e fa divertire i suoi. Forse destinata ad assumere quel filo di 'pazzia' che prima dell'avvento di Conte era un tratto distintivo, ...Il nuovo allenatore ha conquistato i tifosi costruendo un’Inter bella e divertente: dal web piovono elogi e il confronto col passato non fa più paura ...L'Inter ha ceduto per ragioni finanziarie Lukaku e Hakimi, ma la situazione economica del club non è ancora delle migliori.