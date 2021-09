Emmy Awards 2021: le nostre previsioni (Di domenica 19 settembre 2021) Dopo la cerimonia in smart working del 2020, la 73esima edizione degli Emmy Awards, prevista la notte tra domenica 19 e lunedì 20 settembre, si prepara, oltre a tornare in presenza, anche a premiare i titoli televisivi più visti e amati dell’ultimo anno. Dopo l’exploit di Schitt’s Creek, arrivata in Italia con cinque anni di ritardo grazie a Infinity, e di miniserie come Watchmen e Succession, quest’anno a trionfare, almeno sulla carta, dovrebbero essere le grandi produzioni come The Crown, ma anche i prodotti più piccoli come Ted Lasso e Feel Good, entrambi di Apple Tv+. A guidare le candidature degli Emmy 2021 sono due colossi: HBO, al quale si è aggiunto di recente anche il servizio streaming HBO Max, e Netflix, capoliste rispettivamente con 130 e 129 nomination a testa, mentre Disney+, più «nuova» rispetto alle concorrenti, si fa comunque valere con 71. I titoli più quotati sono, a pari merito, The Crown e The Mandalorian con 24 nomination l’uno, seguiti da WandaVision con 23 e da Il racconto dell’ancella con 21. Se volessimo, però, andare oltre i numeri e scoprire chi avrà davvero più chance di aggiudicarsi i premi – per la cronaca, la serata sarà condotta dall’attore e comico Cedric The Entertainer da Los Angeles e sarà trasmessa in diretta su Sky Atlantic e in simulcast su Sy Serie dalle 00.30 – da dove dovremmo partire? The Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie Netflix Leggi su vanityfair (Di domenica 19 settembre 2021) Dopo la cerimonia in smart working del 2020, la 73esima edizione degli Emmy Awards, prevista la notte tra domenica 19 e lunedì 20 settembre, si prepara, oltre a tornare in presenza, anche a premiare i titoli televisivi più visti e amati dell’ultimo anno. Dopo l’exploit di Schitt’s Creek, arrivata in Italia con cinque anni di ritardo grazie a Infinity, e di miniserie come Watchmen e Succession, quest’anno a trionfare, almeno sulla carta, dovrebbero essere le grandi produzioni come The Crown, ma anche i prodotti più piccoli come Ted Lasso e Feel Good, entrambi di Apple Tv+. A guidare le candidature degli Emmy 2021 sono due colossi: HBO, al quale si è aggiunto di recente anche il servizio streaming HBO Max, e Netflix, capoliste rispettivamente con 130 e 129 nomination a testa, mentre Disney+, più «nuova» rispetto alle concorrenti, si fa comunque valere con 71. I titoli più quotati sono, a pari merito, The Crown e The Mandalorian con 24 nomination l’uno, seguiti da WandaVision con 23 e da Il racconto dell’ancella con 21. Se volessimo, però, andare oltre i numeri e scoprire chi avrà davvero più chance di aggiudicarsi i premi – per la cronaca, la serata sarà condotta dall’attore e comico Cedric The Entertainer da Los Angeles e sarà trasmessa in diretta su Sky Atlantic e in simulcast su Sy Serie dalle 00.30 – da dove dovremmo partire? The Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie Netflix

Advertising

3cinematographe : Tramite il Twitter di Vought, la corporation presente in The Boys, sono state pubblicate le nomination ai Supies, l… - badtasteit : Questa notte gli #EmmyAwards: come vedere la cerimonia e chi potrebbe vincere #emmys - iwannahugbucky : Stanotte ci sono gli emmy awards quindi io direi che possiamo iniziare a manifestare ????????elizabeth olsen and paul… - MontiFrancy82 : #EMMYAWARDS2021 – Su @SkyItalia e @NOWTV_It la grande notte dei premi al meglio della TV USA - veracruz777 : RT @vogue_italia: Da 'The Crown' a 'Pose'. In attesa di vedere chi vincerà gli Emmy questa notte, ecco le serie tv candidate ai premi da ri… -