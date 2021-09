Effetto Covid e cantieri sul corso: fiere costrette a scalare la marcia. Ecco quanti espositori in meno ci saranno (Di domenica 19 settembre 2021) JESI - I lavori su corso Matteotti e il conseguente spostamento dei banchi in altre zone si abbina alle incertezze delle problematiche Covid nel tenere alcuni dei potenziali operatori partecipanti ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 19 settembre 2021) JESI - I lavori suMatteotti e il conseguente spostamento dei banchi in altre zone si abbina alle incertezze delle problematichenel tenere alcuni dei potenziali operatori partecipanti ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, news. Effetto Green pass, è boom di prenotazioni per il vaccino. LIVE - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Effetto Green pass sulle vaccinazioni.… - longobar : RT @istat_it: #StatisticAll @MonducciRoberto “abbiamo prodotto mappa esaustiva delle imprese di dinamismo strategico per capire quante di q… - jabbaTM : ???????????????????????????????? Effetto Green pass, le prenotazioni dei vaccini aumentano del 40% - Cronaca - ANSA - fabiobiccari : RT @istat_it: #StatisticAll @MonducciRoberto “abbiamo prodotto mappa esaustiva delle imprese di dinamismo strategico per capire quante di q… -