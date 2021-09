Diciannove coltellate all’amico 19 enne per un litigio | 15 enne arrestato a Napoli

(Di domenica 19 settembre 2021) I carabinieri della stazione diBorgoloreto hanno sottoposto a fermo un 15napoletano, ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio di un 19, commesso la notte scorsa in piazza Santa Maria della Fede. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni die sarà posto al vaglio del gip durante l’udienza di convalida. Documenta l’aggressione, verosimilmente compiuta dal minore ai danni del 19, ferito con 19durante una lite scoppiata per motivi futili. ...

