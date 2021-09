Bernardeschi, De Sciglio e Perin in scadenza: la strategia della Juve (Di domenica 19 settembre 2021) Bernardeschi, De Sciglio e Perin in scadenza: possibili rinnovi al ribasso per i tre bianconeri. Ma dipenderà da questi mesi Come spiega Tuttosport sia Federico Bernardeschi sia Mattia De Sciglio sia Mattia Perin hanno il contratto in scadenza nell’estate 2021. La Juventus non ha ancora deciso cosa fare con loro, molto potrebbe dipendere dal rendimento dei prossimi mesi. Vista l’attuale situazione, gli eventuali rinnovi potrebbero anche essere a cifre d’ingaggio ribassate rispetto a quelle attuali. Questo anche e soprattutto in virtù ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021), Dein: possibili rinnovi al ribasso per i tre bianconeri. Ma dipenderà da questi mesi Come spiega Tuttosport sia Federicosia Mattia Desia Mattiahanno il contratto innell’estate 2021. Lantus non ha ancora deciso cosa fare con loro, molto potrebbe dipendere dal rendimento dei prossimi mesi. Vista l’attuale situazione, gli eventuali rinnovi potrebbero anche essere a cifre d’ingaggio ribassate rispetto a quelle attuali. Questo anche e soprattutto in virtù ...

Probabili formazioni di Juventus - Milan L'esterno della Nazionale è tornato a lavorare in gruppo, così come Bernardeschi, e sarà del match ... A destra spazio a Danilo (De Sciglio non ci sarà per un problema al flessore), mentre sulle corsie ...

Verso Juve-Milan, può essere la serata di Dybala Dal sito ufficiale della Juventus:'I precedenti recenti di Juventus-Milan raccontano una storia che somiglia a una vera e propria serie. JOYA INFINITA - Il primo Juventus-Milan vede Dybala esultare in ...

