In 15.000 a Firenze contro la chiusura dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio (Di sabato 18 settembre 2021) Un lungo serpentone per le strade del centro sotto gli applausi dei cittadini da finestre e balconi. In 422 erano stati licenziati con un WhatsApp il 9 luglio scorso. Oggi gridano: 'Non molliamo'

giannicuzzani : RT @CCKKI: A parte @ilmanifesto e il @fattoquotidiano, i tre maggiori giornali nazionali e i giornali propriamente di destra tacciono su 15… - igorbrickil5S : RT @CCKKI: A parte @ilmanifesto e il @fattoquotidiano, i tre maggiori giornali nazionali e i giornali propriamente di destra tacciono su 15… - NonUnodiMeno : RT @Giul_Granato: Aprite i giornali e ditemi quante prime pagine riportano la notizia di 40.000 persone in piazza a Firenze con gli operai… - Mauro85478139 : @elio_vito Le maggiori testate giornalistiche italiane, non hanno fatto una colonna sulla manifestazione di 40.000… - BjAnto : RT @Giul_Granato: Aprite i giornali e ditemi quante prime pagine riportano la notizia di 40.000 persone in piazza a Firenze con gli operai… -