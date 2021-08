«Via Novelli l’area più controllata della città ma certi eventi sono imprevedibili»

(Di lunedì 9 agosto 2021) Cosa ha scatenato una reazione tanto violenta in un quasi ventenne senza precedenti? Il prefetto Enrico Ricci e il questore Maurizio Auriemma hanno convocato lunedì 9 agosto un vertice per fare il punto sulla dinamica del tragico evento che, in pieno centro, ha sconvolto l’ora del pranzo di quella che doveva essere una tranquilla domenica d’agosto.

Giorno_Bergamo : Si urtano per caso e litigano: 34enne ucciso davanti a moglie e figlie. Fermato un giovane - Mayflower014 : #Bergamo 34enne accoltellato davanti alla famiglia. Dalle prime ricostruzioni l’uomo ucciso, Tayari Marouan, ha ric… - albertoorselli : RT @Misurelli77: Bergamo,un ventenne italiano accoltella a morte un 34 enne tunisino per futili motivi davanti la famiglia, moglie, figlia… - BuongiornoRita : RT @LGmarangon: Tayari Marouan, a soli 34 anni è stato ucciso a #Bergamo accoltellato davanti alle figlie e alla compagna da un italiano… - Leleprox : RT @webecodibergamo: Gli aggiornamenti sull'omicidio di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Via Novelli

Stava camminando con moglie e figlie, la più piccola nel passeggino, lungo, una strada nel centro di Bergamo vicina alla stazione ferroviaria quando Tayari Marouan, tunisino di 34 anni, si è urtato accidentalmente con un ragazzo di 20 anni: ne è nato un botta e ...L'omicidio è avvenuto in, una strada nel centro di Bergamo vicina alla stazione ferroviaria e a viale Papa Giovanni XXIII, il viale che porta a Città Alta. La vicenda Secondo quanto ...Un tunisino di 34 anni, Tayari Marouan, è stato ucciso da un giovane italiano a Bergamo e il delitto ha le caratteristuche di un omicidio di stampo razzista. Il nordafricano stava camminando con mogli ...Tragico epilogo di una lite verso le 13.15 nei pressi della stazione ferroviaria a Bergamo, in via Novelli. Un uomo di 34 anni è … Lite a Bergamo, accoltellato davanti alla famiglia in via Novelli: uc ...