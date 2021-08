Licei classici e scientifici con curvatura biomedica, domande al via dall’11 agosto (Di lunedì 9 agosto 2021) dall’11 agosto al 7 settembre 2021 è possibile presentare domanda per partecipare all'avviso del ministero dell'Istruzione del 3 agosto finalizzato alla selezione di Licei classici e scientifici nei quali verrà attivato, a partire dall’anno scolastico 2021-2022, il percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 agosto 2021)al 7 settembre 2021 è possibile presentare domanda per partecipare all'avviso del ministero dell'Istruzione del 3finalizzato alla selezione dinei quali verrà attivato, a partire dall’anno scolastico 2021-2022, il percorso di potenziamento di Biologia conL'articolo .

