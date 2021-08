Jessica Biel diventa produttrice per Cruel Summer | «Ora comando io»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 9 agosto 2021) Strizzata in un semplicissimo maglioncino bianco, Jessica Biel si collega via Zoom dal salotto di casa, con vista sul bosco. Si vede che non sta più nella pelle perché crede molto nel progetto su cui ha investito molte energie e risorse come produttrice, il teen thriller Cruel Summer, dal 6 agosto su Amazon Prime Video. La storia, ambientata negli Anni Novanta, va avanti e indietro attraverso tre diversi anni per seguire l’ascesa e la discesa di due adolescenti, la popolare Kate (Olivia Holt) e la nerd Jeanette (Chiara Aurelia). I mondi di queste due collidono in maniera drammatica quando la prima scompare misteriosamente e la seconda è sotto accusa, trasformandosi da ragazzina modello a incarnazione del Male per gli abitanti della cittadina di provincia in cui entrambe vivono. Cos’ha di tanto speciale la storia? La commistione di generi e lo stile narrativo ha subito conquistato la moglie di Justin Timberlake, che ha abbracciato la sfida in maniera entusiasta.