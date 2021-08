Aereo in avaria, panico a Catania: "Allertata la marina per l'ammaraggio". Poi la manovra perfetta (Di lunedì 9 agosto 2021) Attimi di panico a Catania, all'aeroporto di Fontanarossa, dove nella notte tra il 7 e l'8 agosto è scattato il piano di emergenza aerea a causa di un'avaria all'impianto elettrico di un Boeing 737 in arrivo. La sala operativa dell'11esimo centro secondario di soccorso marittimo della guardia costiera etnea ha inviato la motovedetta Sar CP 888 e uomini specializzati nel soccorso marittimo nelle acque nei pressi della pista di atterraggio, per non farsi trovare impreparati in caso di ammaraggio del velivolo. Seguendo il protocollo sono state attivate tutte le misure di prevenzione, allertati anche i mezzi dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) Attimi di, all'aeroporto di Fontanarossa, dove nella notte tra il 7 e l'8 agosto è scattato il piano di emergenza aerea a causa di un'all'impianto elettrico di un Boeing 737 in arrivo. La sala operativa dell'11esimo centro secondario di soccorso marittimo della guardia costiera etnea ha inviato la motovedetta Sar CP 888 e uomini specializzati nel soccorso marittimo nelle acque nei pressi della pista di atterraggio, per non farsi trovare impreparati in caso didel velivolo. Seguendo il protocollo sono state attivate tutte le misure di prevenzione, allertati anche i mezzi dei ...

