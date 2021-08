Tommaso Zorzi riceve minacce di morte e insulti omofobi da un no vax (Di domenica 8 agosto 2021) minacce DI morte SU TWITTER Il celebre vip Tommaso Zorzi ha documentato su Instagram un corteo anti Green Pass ed è stato pesantemente insultato su Twitter da un utente no vax. Ecco cos’è successo. LEGGI ANCHE Tommaso Zorzi e il corteo no vax. Racconta l’avventura bloccato tra la folla Dopo essere incappato per le strade di Milano in una manifestazione contro il Green Pass, Tommaso Zorzi è tornato a casa sua e su Twitter, all’hashtag #tzvip ha trovato una minaccia di morte diretta da parte di una persona evidentemente No Vax nonché ... Leggi su 361magazine (Di domenica 8 agosto 2021)DISU TWITTER Il celebre vipha documentato su Instagram un corteo anti Green Pass ed è stato pesantemente insultato su Twitter da un utente no vax. Ecco cos’è successo. LEGGI ANCHEe il corteo no vax. Racconta l’avventura bloccato tra la folla Dopo essere incappato per le strade di Milano in una manifestazione contro il Green Pass,è tornato a casa sua e su Twitter, all’hashtag #tzvip ha trovato una minaccia didiretta da parte di una persona evidentemente No Vax nonché ...

