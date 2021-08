Temptation Island | arriva la smentita | sono ufficialmente single?

(Di domenica 8 agosto 2021) Una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione diha smentito tutto.? L’ultima edizione di, la nona, ha entusiasmato tantissimo il pubblico da casa.state diversi i protagonisti che per un motivo o per un altro hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, e tra questi sicuramente vanno inseriti L'articolo proviene da Inews.it.

Claudia Venturini e Stefano Socionovo disi sono sposati. La coppia è finalmente convolata a nozze dopo le difficoltà degli anni passati: il matrimonio è stato posticipato prima per la pandemia, poi per la crisi che li ha ...... al matrimonio di Socionovo e Claudia Venturini, altra coppia protagonista dell'ultima edizione di. A differenza di Alessandro Autera e Jessica Mascheroni, pure loro scoppiati nel ...Una delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island ha smentito tutto. Sono ufficialmente single?La conferma che tra Manuela Carriero e Stefano Sirena non tiri una buona aria è giunta ieri, al matrimonio di Socionovo e Claudia Venturini, altra coppia protagonista dell’ultima edizione di Temptatio ...