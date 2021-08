"Sei come Balotelli, svegliati!", Osimhen non ci sta e risponde con un gesto di stizza ad un tifoso (FOTO) (Di domenica 8 agosto 2021) Gara più complicata del previsto per il Napoli che in amichevole contro l'Ascoli chiude il primo tempo sull'1-1. Eppure il finale di frazione è stato particolarmente concitato, in particolare per un battibecco a distanza tra Victor Osimhen ed un tifoso in tribuna. Il supporter del Napoli ha più volte ripreso l'attaccante nigeriano nel corso del primo tempo: "Osimhen, svegliati! Sei sempre in ritardo! Sei come Balotelli!". Questi i commenti urlati ad alta voce e chiaramente uditi in campo. Nei minuti finali di gioco, dopo l'ennesimo commento negativo ad una giocata, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 agosto 2021) Gara più complicata del previsto per il Napoli che in amichevole contro l'Ascoli chiude il primo tempo sull'1-1. Eppure il finale di frazione è stato particolarmente concitato, in particolare per un battibecco a distanza tra Victored unin tribuna. Il supporter del Napoli ha più volte ripreso l'attaccante nigeriano nel corso del primo tempo: "Sei sempre in ritardo! Sei!". Questi i commenti urlati ad alta voce e chiaramente uditi in campo. Nei minuti finali di gioco, dopo l'ennesimo commento negativo ad una giocata, ...

Advertising

CarloCalenda : Dalle idiozie innocue a quelle pericolose. ?@EnricoMichetti? quindi un milanese che viene a lavorare a Roma non avr… - IlContiAndrea : #Jacobs “Se non sai chi sei per davvero, se non capisci le sofferenze o le mancanze che hai avuto, se non conosci i… - gualtierieurope : Solidarietà a @tetrabondi e a tutte le persone che, come lui, stanno subendo disagi per l'hackeraggio ai sistemi de… - 25091264 : RT @FrancoMancini44: @_SpaceJay___ L'odio é un sentimento. Non è un'azione. Si possono punire le azioni, non i sentimenti. Se no sei in '19… - micdoingthings : io non dico assolutamente che la devi pensare come me dico solo che che se sei d'accordo con me sei più intelligente degli altri -

Ultime Notizie dalla rete : Sei come Tutor, autovelox e telelaser: più controlli da oggi a Ferragosto ... una rete delle polizie stradali Ue ", che come suggerisce la parola si propone di contrastare gli ... Però è inevitabile aspettarsi una nuova impennata di multe, nei primi sei mesi di quest'anno l'...

Calcio, Spezia: dall'Atalanta arriva Kovalenko ... ha saputo imporsi fin dalle prime partite, totalizzando in sei stagioni ben 199 presenze in maglia ...a città europea per lo sport Posted on 24 Maggio 2016 Author Redazione Alassio si candida come ...

"Sei come Balotelli, svegliati!", Osimhen non ci sta e risponde con un gesto di stizza ad un tifoso (FOTO) SpazioNapoli Sotto lo stesso cielo – NonSoloCina Giulia Pompili è un punto di riferimento per chi vuole essere accompagnato nella conoscenza dell’Asia orientale. Come scrive nel suo libro, si è trasformata in esperta mossa dalla curiosità per ...

... una rete delle polizie stradali Ue ", chesuggerisce la parola si propone di contrastare gli ... Però è inevitabile aspettarsi una nuova impennata di multe, nei primimesi di quest'anno l'...... ha saputo imporsi fin dalle prime partite, totalizzando instagioni ben 199 presenze in maglia ...a città europea per lo sport Posted on 24 Maggio 2016 Author Redazione Alassio si candida...Giulia Pompili è un punto di riferimento per chi vuole essere accompagnato nella conoscenza dell’Asia orientale. Come scrive nel suo libro, si è trasformata in esperta mossa dalla curiosità per ...