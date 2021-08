Sabato con il green pass nei ristoranti: meteo clemente, i clienti scelgono gli spazi esterni (Di domenica 8 agosto 2021) Nel primo Sabato con il green pass, i ristoratori ringraziano il meteo per la clemenza, che ha permesso di utilizzare ancora maggiormente gli spazi esterni. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 8 agosto 2021) Nel primocon il, i ristoratori ringraziano ilper la clemenza, che ha permesso di utilizzare ancora maggiormente gli

Advertising

Eurosport_IT : Con il 6° punteggio nelle qualificazioni, Milena Baldassarri, a 19 anni, stacca il biglietto per la finale dell'All… - DPCgov : ????? Esodo estivo 2021: domani, sabato #7agosto, previsto traffico da bollino nero. Sei in partenza per le vacanze… - fattoquotidiano : CAFONI 2021 | L’Italia è più povera ma la riccanza avanza. @petergomezblog presenta il nuovo numero di… - AlessandroPred3 : RT @grigiorosso1903: Buon sabato a tutti colazione con il cannolo ripieno di crema!!! - MaxMiglietta2 : RT @fdragoni: Oggi è il primo sabato di agosto e potete verificare da soli con l'app #QODA che su qualsiasi attrazione a #gardaland non c'è… -