Montervino lo confessa in diretta | Ho richiesto un giocatore del Napoli per il mio Taranto

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 8 agosto 2021) Francesco, ex capitano dele attuale direttore sportivo del, hato un suo obiettivo di mercato, nel corso della telecronaca di-Ascoli. "Zanoli è unmolto forte, tanta roba. Non ti nascondo che è stata una mia precisa richiesta per il mio. È un ragazzo che merita la B, mi auguro che riuscirà a trovare un club interessato a lui!"