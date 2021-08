L’Inter ha venduto anche Lautaro (al Tottenham), lo scrive il Times (Di domenica 8 agosto 2021) Stando a quanto riporta il Times, il Tottenham avrebbe raggiunto un accordo con L’Inter per Lautaro Martinez, bruciando la concorrenza dell’Arsenal. L’intesa è per 60 milioni di sterline, poco più di 71 milioni di euro, più bonus. L’argentino potrebbe quindi andare a sostituire Harry Kane, che secondo il quotidiano inglese sarebbe sempre più vicino ad accasarsi al Manchester City. La cessione di Lautaro andrebbe ad aumentare il tesoretto accumulato dalL’Inter dalle cessioni di Hakimi e Lukaku, qualora il belga dovesse andare al Chelsea. A quel punto i nerazzurri potrebbero ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 agosto 2021) Stando a quanto riporta il, ilavrebbe raggiunto un accordo conperMartinez, bruciando la concorrenza dell’Arsenal. L’intesa è per 60 milioni di sterline, poco più di 71 milioni di euro, più bonus. L’argentino potrebbe quindi andare a sostituire Harry Kane, che secondo il quotidiano inglese sarebbe sempre più vicino ad accasarsi al Mster City. La cessione diandrebbe ad aumentare il tesoretto accumulato daldalle cessioni di Hakimi e Lukaku, qualora il belga dovesse andare al Chelsea. A quel punto i nerazzurri potrebbero ...

Cristoincroce1 : RT @enricoI00: Praticamente Lautaro era stato già venduto appena prima che l’Inter impacchettasse Lukaku. Ecco perché non è già venduto l’a… - Cab96Luca : Fonte inglese ? Squadra pompini e Rattizio dichiarano il giocatore incedibile ? Per meno di 500M l'Inter nemmeno si… - enricoI00 : Praticamente Lautaro era stato già venduto appena prima che l’Inter impacchettasse Lukaku. Ecco perché non è già ve… - dariolucantoni : @trecchinese @Inter L'hanno già venduto... - SvenBraUnited : @AIexx8 @salda__ @FBiasin Eh aspetta, che non vende nessuno di importante è vero solo se consideri il fatto che non… -