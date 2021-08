Il contadino cerca moglie 2021, ecco chi sono i protagonisti (e dove va in onda) (Di domenica 8 agosto 2021) sono già disponibili su Discovery + le prime due puntate de Il contadino cerca moglie. Il docu-reality, che attualmente va in onda solo sulla piattaforma a pagamento di Discovery, sbarcherà in autunno in chiaro sul canale Nove. Il programma, giunto alla sua quinta edizione, vedrà al timone Gabriele Corsi per la prima volta. Era infatti il 2015 quando Simona Ventura ne conduceva la prima edizione sul canale Fox, poi replicato in chiaro sul canale Tv8. La seconda e la terza stagione erano invece state condotte da Ilenia Lazzarin mentre per la quarta la scelta era ricaduta su Diletta ... Leggi su isaechia (Di domenica 8 agosto 2021)già disponibili su Discovery + le prime due puntate de Il. Il docu-reality, che attualmente va insolo sulla piattaforma a pagamento di Discovery, sbarcherà in autunno in chiaro sul canale Nove. Il programma, giunto alla sua quinta edizione, vedrà al timone Gabriele Corsi per la prima volta. Era infatti il 2015 quando Simona Ventura ne conduceva la prima edizione sul canale Fox, poi replicato in chiaro sul canale Tv8. La sece la terza stagione erano invece state condotte da Ilenia Lazzarin mentre per la quarta la scelta era ricaduta su Diletta ...

Advertising

IsaeChia : #IlContadinoCercaMoglie 2021, ecco chi sono i protagonisti (e dove va in onda) - anchemenodai_ : Sto guardando il contadino cerca moglie, è tutto surreale - SerieTvserie : Il contadino cerca moglie 2021: concorrenti, dove va in onda e tutte le informazioni - tvblogit : Il contadino cerca moglie 2021: concorrenti, dove va in onda e tutte le informazioni - Nadia59677359 : Giulia al contadino cerca moglie -