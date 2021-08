Green pass obbligatorio docenti e ATA, per chi non può vaccinarsi possibile il certificato di esenzione. Ecco come ottenerlo (Di domenica 8 agosto 2021) Dal 1° settembre scatta l'obbligo per il personale scolastico del Green pass per poter svolgere il servizio a scuola. L'obbligo, al momento, è valido fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza. C'è tuttavia la possibilità, per coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, di ottenere il certificato di esenzione L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 agosto 2021) Dal 1° settembre scatta l'obbligo per il personale scolastico delper poter svolgere il servizio a scuola. L'obbligo, al momento, è valido fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza. C'è tuttavia la possibilità, per coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, di ottenere ildiL'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - LucaBizzarri : Comunque sta roba che mi abbiano chiesto il green pass per entrare nel bar dell’aeroporto e non me lo abbiano chies… - Rinaldi_euro : Bagnai: il Green pass è solo uno strumento di pressione che viola il principio di uguaglianza - InvisibleMons19 : RT @Lisa90135765: Come mai se ci sono milioni e milioni di Green Pass scaricati e i no Pass sono solo una sparuta minoranza di sorci impaur… - Carrionnat : RT @RadioSavana: Mangia al tavolo? Certo! Mi mostri il green pass! Dal paese dei balocchi è tutto. -