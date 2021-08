Elisabetta Canalis, visto dove vive? La villa è da veri ricchi! (Di domenica 8 agosto 2021) La ex velina mora più famosa della storia di Striscia la Notizia ha fatto tanta strada. Oggi vive in una residenza meravigliosa. Guardate dove abita Elisabetta Canalis. Elisabetta-Canalis-AltraNotizia La villa scelta dalla Canalis ha uno stile lussuoso ma allo stesso tempo semplice. Ecco la casa da sogno in cui vive con la sua famiglia. dove vive Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis ha incontrato Brian Perri otto anni ... Leggi su altranotizia (Di domenica 8 agosto 2021) La ex velina mora più famosa della storia di Striscia la Notizia ha fatto tanta strada. Oggiin una residenza meravigliosa. Guardateabita-AltraNotizia Lascelta dallaha uno stile lussuoso ma allo stesso tempo semplice. Ecco la casa da sogno in cuicon la sua famiglia.ha incontrato Brian Perri otto anni ...

Advertising

LisbonFereghet1 : Ieri il mio ragazzo, guardando lo spot di Elisabetta Canalis ha gridato 'La Sardegna esiste!'. Allora mi sono vesti… - Il_Brillante : Come fa ad essere sempre bellissima Elisabetta Canalis? A parte il marito chirurgo plastico intendo - davided81 : La sorella di Busà se la sente tantissimo Elisabetta Canalis lo avverto fino a qui #ilCircolodeglianelli - APmagazineit : Dopo qualche anno di assenza dal piccolo schermo, Elisabetta Canalis torna in Italia per la nuova edizione di Vite… - xwickedsaints : c’è stato un tempo in cui volevo scrivere un’antologia di racconti basata sui sogni strani che faccio e oggi mi chi… -