Denis Calzà si è spento in ospedale dopo 4 mesi dall' incidente

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Oltre 4 mesi fa con la sua auto finì rovinosamente contro un guardrail a #Rovereto. Non ce l'ha fatta Denis Calzà. E gr… - TgrRaiTrentino : Oltre 4 mesi fa con la sua auto finì rovinosamente contro un guardrail a #Rovereto. Non ce l'ha fatta Denis Calzà.… - infoitinterno : Il terribile incidente 4 mesi fa, il cuore di Denis Calzà si è fermato -

Si è spento in ospedale, dopo un ricovero di 4 mesi,, il 42enne della zona rimasto coinvolto nel terribile incidente del 23 marzo a Rovereto. Le sue condizioni erano parse da subito gravi, senza purtroppo miglioramenti, è spirato venerdì 6 ...E grave incidente nella notte a Coredo, in Val di Non. Coinvolti due sedicenni. Uno è ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento Credits