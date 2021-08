Covid | Brusaferro | green pass strumento per contrastare circolazione virus

(Di domenica 8 agosto 2021) "Gli sforzi messi in campo a livello globale e nel nostro Paese dalla ricerca, dalla sanità, dall'industria e da tutti i settori della società sono tali per cui ora possiamo pensare che ...

Secondo, il green pass "è uno strumento utile per contrastare la circolazione del virus e favorire l'obiettivo più ampio di avere immunizzata la gran parte della popolazione. Grazie al ...Silviopresidente dell'Iss e portavoce del Cts, da 20 mesi nella trincea del, guarda alla nuova fase con cauto ottimismo. Abbiamo superato il picco di questa mini ondata estiva? ...Tre REGIONI a rischio ZONA GIALLA per l'aumento dei contagi da COVID-19 Sono tre le Regioni che rischiano la ZONA GIALLA tra pochi giorni o settimane. I contagi crescono e di conseguenza, anche se mol ...«Gli sforzi messi in campo a livello globale e nel nostro Paese dalla ricerca, dalla sanità, dall’industria e da tutti i settori della società sono tali ...