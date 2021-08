Continua la riabilitazione di Demme | il rientro in campo e la strategia del Napoli

(Di domenica 8 agosto 2021) Visti i problemi in uscita e di conseguenza la pochissima possibilità di manovra del, molta importanza assume il pieno recupero di Diego. Il centrocampista tedesco ha rimosso il tutore al ginocchio sinistro nella giornata di ieri ed ha iniziato una nuova fase della suache però non lo porterà al ritorno inprima di un paio di mesi, salvo eventuali complicazioni che ovviamente nessun tifoso delsi augura. Fino ad allora è però esclusa l'idea del doppio mediano, almeno secondo quanto evidenziato dall'edizione odierna della Gazzetta ...

- mauriziobonanno : RT @TUTTOJUVE_COM: ARTHUR, continua la riabilitazione del brasiliano - TUTTOJUVE_COM : ARTHUR, continua la riabilitazione del brasiliano - MondoNapoli : [FOTO] - Demme, continua la riabilitazione: oggi allenamento senza il tutore - - Spazio_Napoli : #Demme continua la riabilitazione in compagnia della piccola Gia???? #Napoli #SpazioNapoli #calcionapoli -

Procede il recupero di Arthur, centrocampista brasiliano classe 1996 della Juventus, dopo il recente infortunio. Il giocatore, con una storia sul suo account "Instagram" ha mostrato di ...