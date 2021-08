Come d’incanto 2: Amy Adams e Shankman comunicano la fine delle riprese (Di domenica 8 agosto 2021) Come d’incanto 2. È il 2007 quando viene distribuito il film Come d’incanto, film che racconta la storia di una principessa che si ritrova a New York e decide di lasciare il bel Principe Azzurro in favore di un uomo divorziato. Il lungometraggio ha avuto un successo spropositato tanto da aver fatturato ben 340 milioni di dollari a livello globale! Quale annuncio è stato fatto su “Come d’incanto 2”? Sono terminate di Come d’incanto 2, le riprese, titolo originale Disenchanted, sequel dell’amato Come ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 8 agosto 2021)2. È il 2007 quando viene distribuito il film, film che racconta la storia di una principessa che si ritrova a New York e decide di lasciare il bel Principe Azzurro in favore di un uomo divorziato. Il lungometraggio ha avuto un successo spropositato tanto da aver fatturato ben 340 milioni di dollari a livello globale! Quale annuncio è stato fatto su “2”? Sono terminate di2, le, titolo originale Disenchanted, sequel dell’amato...

