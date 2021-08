Check-in chiuso e aereo perso? Follia: si arrampica sul nastro trasportatore per raggiungere il velivolo, finisce in disgrazia (Di domenica 8 agosto 2021) Sembra uno scherzo, una scena da film, un racconto strampalato. E invece, è tutto grottescamente vero. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un trentaquattrenne che è stato arrestato nella mattinata di sabato 7 agosto all'aeroporto di East Midlands, in Gran Bretagna, per aver tentato di imbarcarsi salendo sul nastro trasportatore per i bagagli. Il punto è che il tizio era arrivato all'aeroporto in grande ritardo, ben 35 minuti dopo la chiusura del Check-in per il suo volo diretto in Polonia. E così, dopo essersi accorto di aver perso l'aereo, ha iniziato a dare in escandescenze, a urlare, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Sembra uno scherzo, una scena da film, un racconto strampalato. E invece, è tutto grottescamente vero. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un trentaquattrenne che è stato arrestato nella mattinata di sabato 7 agosto all'aeroporto di East Midlands, in Gran Bretagna, per aver tentato di imbarcarsi salendo sulper i bagagli. Il punto è che il tizio era arrivato all'aeroporto in grande ritardo, ben 35 minuti dopo la chiusura del-in per il suo volo diretto in Polonia. E così, dopo essersi accorto di averl', ha iniziato a dare in escandescenze, a urlare, ...

