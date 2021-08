Caso Shalabayeva, ?riabilitati? dal Viminale i poliziotti condannati (Di domenica 8 agosto 2021) Novità sul Caso Shalabayeva. Mukhtar Ablyazov, il kazako che nel 2013 si era rifugiato in Italia, era un criminale ricercato per reati comuni. E nella casa alla periferia di Roma dove venne... Leggi su ilmattino (Di domenica 8 agosto 2021) Novità sul. Mukhtar Ablyazov, il kazako che nel 2013 si era rifugiato in Italia, era un criminale ricercato per reati comuni. E nella casa alla periferia di Roma dove venne...

Advertising

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Caso Shalabayeva, “riabilitati” dal Viminale i poliziotti condannati - mattinodinapoli : Caso Shalabayeva, “riabilitati” dal Viminale i poliziotti condannati - robymark1 : RT @Affaritaliani: Caso Shalabayeva, marito non era rifugiato politico ma ricercato per crimini - Affaritaliani : Caso Shalabayeva, marito non era rifugiato politico ma ricercato per crimini - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Caso Shalabayeva, ora il Viminale “riabilita” i poliziotti condannati -