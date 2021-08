Cagliari, Nandez non parte verso Mallorca: le parole di Capozucca (Di domenica 8 agosto 2021) Nahitan Nandez non si è presentato al volo per Mallorca: il ds dei rossoblù Stefano Capozucca ha così commentato Nahitan Nandez non si è presentato al volo per Mallorca con il Cagliari. Tmw ha intervistato il direttore sportivo Stefano Capozucca. «Nandez non si è presentato all’appuntamento per la partenza verso Maiorca senza concordare questa scelta con la società. Comportarsi sempre con il massimo rispetto verso la società, i tifosi, i compagni e la maglia è per noi una priorità assoluta e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Nahitannon si è presentato al volo per: il ds dei rossoblù Stefanoha così commentato Nahitannon si è presentato al volo percon il. Tmw ha intervistato il direttore sportivo Stefano. «non si è presentato all’appuntamento per lanzaMaiorca senza concordare questa scelta con la società. Comportarsi sempre con il massimo rispettola società, i tifosi, i compagni e la maglia è per noi una priorità assoluta e ...

