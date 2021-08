Buon compleanno Madalina Ghenea: i look più belli (Di domenica 8 agosto 2021) Madalina Ghenea è una modella molto conosciuta e amata dal pubblico italiano. Classe 1987, quest’oggi – 8 agosto – compie gli anni. Sin da piccola, ha dimostrato un forte legame con il mondo della danza ma, compiuti 14 anni, ha lasciato la Romania trasferendosi a Milano per diventare una modella. In molti forse ricorderanno il suo esordio nel videoclip di Eros Ramazzotti, Il tempo tra di noi. La televisione italiana l’ha accolta a braccia aperte, dapprima in alcuni spot televisivi al fianco di Raoul Bova per la compagnia telefonica 3 Italia, dopodiché con il programma Ballando con le stelle (edizione 2011) dove ha partecipato in coppia con Simone di ... Leggi su velvetmag (Di domenica 8 agosto 2021)è una modella molto conosciuta e amata dal pubblico italiano. Classe 1987, quest’oggi – 8 agosto – compie gli anni. Sin da piccola, ha dimostrato un forte legame con il mondo della danza ma, compiuti 14 anni, ha lasciato la Romania trasferendosi a Milano per diventare una modella. In molti forse ricorderanno il suo esordio nel videoclip di Eros Ramazzotti, Il tempo tra di noi. La televisione italiana l’ha accolta a braccia aperte, dapprima in alcuni spot televisivi al fianco di Raoul Bova per la compagnia telefonica 3 Italia, dopodiché con il programma Ballando con le stelle (edizione 2011) dove ha partecipato in coppia con Simone di ...

Advertising

juventusfc : Buon compleanno, Amanda ?? #JuventusWomen - teatrolafenice : ?? Col momento centrale dalla Sonata in si minore di Liszt, un vero e proprio urlo di Bellezza, vogliamo augurare bu… - gualtierieurope : L’Italia ha una marcia in più! L’Italia che si allena duramente, che fa sacrifici, che lotta e infine vince. Grand… - Nick_Tyrell95 : @mklgnnr Buon compleanno ???? - Giulia230790 : Buon compleanno, Presidente ?? E grazie, per tutto ciò che è stato fatto e per quello che ancora farà ??… -