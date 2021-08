Brave and beautiful, anticipazioni dal 9 al 13 agosto 2021: Tashin provoca un incidente a Cesur (Di domenica 8 agosto 2021) Suhan ha scoperto la vera identità di Cesur dopo che l’uomo è stato sparato e ha rischiato la vita. La Korludag pensa che lui si sia approfittato della sua vicinanza per vendicarsi di suo padre. Suhan però inizia a nutrire dei dubbi pure sul conto del padre. Cesur ha regalato alla donna una poesia che il suo papà aveva scritto per la madre ma il momento è stato interrotto dall’arrivo delle forze dell’ordine. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali delle nuove puntate di Brave and beautiful che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 agosto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 8 agosto 2021) Suhan ha scoperto la vera identità didopo che l’uomo è stato sparato e ha rischiato la vita. La Korludag pensa che lui si sia approfittato della sua vicinanza per vendicarsi di suo padre. Suhan però inizia a nutrire dei dubbi pure sul conto del padre.ha regalato alla donna una poesia che il suo papà aveva scritto per la madre ma il momento è stato interrotto dall’arrivo delle forze dell’ordine. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con lesettimanali delle nuove puntate diandche andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13...

