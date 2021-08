Atalanta, ora è ufficiale: Kovalenko in prestito allo Spezia (Di domenica 8 agosto 2021) L’Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito di Viktor Kovalenko allo Spezia: il comunicato del club «Atalanta B.C. comunica di aver ceduto allo Spezia il calciatore Viktor Kovalenko a titolo temporaneo. In bocca al lupo Viktor!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) L’ha ufficializzato la cessione indi Viktor: il comunicato del club «B.C. comunica di aver cedutoil calciatore Viktora titolo temporaneo. In bocca al lupo Viktor!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

