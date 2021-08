Amici 21: le ultime indiscrezioni sul cast e la data d’inizio (Di domenica 8 agosto 2021) Con il passare dei giorni, e delle settimane, il cast di Amici 2021 inizia a prendere forma. I talent show di Maria De Filippi, tornerà in onda su Canale 5 dal 18 settembre, con le puntate pomeridiane del sabato. Se la mancata riconferma di Arisa sembra sempre più probabile, quella invece, di Anna Pettinelli è stata smentita dalla diretta interessata tramite un post su Instagram. Tra le varie new entry della nuova stagione ci sarà Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini invece cambierà cattedra passando dal ballo al canto. Amici 21: le ultime news sul cast In vista dell’imminente ritorno sul piccolo schermo di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 8 agosto 2021) Con il passare dei giorni, e delle settimane, ildi2021 inizia a prendere forma. I talent show di Maria De Filippi, tornerà in onda su Canale 5 dal 18 settembre, con le puntate pomeridiane del sabato. Se la mancata riconferma di Arisa sembra sempre più probabile, quella invece, di Anna Pettinelli è stata smentita dalla diretta interessata tramite un post su Instagram. Tra le varie new entry della nuova stagione ci sarà Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini invece cambierà cattedra passando dal ballo al canto.21: lenews sulIn vista dell’imminente ritorno sul piccolo schermo di ...

