Viva gli ori senza un domani (Di sabato 7 agosto 2021) Il vero fascino dell’Olimpiade sono le storie senza un domani. Almeno da un punto di vista mediatico. Nel 1992 andai a intervistare una cavallerizza che partecipava alle gare di equitazione sotto la bandiera italiana. Era di padre tedesco e madre italiana. O viceversa (non sono storie senza un domani?). Con la Germania non avrebbe trovato spazio all’Olimpiade, ma con l’Italia sì. Fu molto sincera. Esordii, spigliato, con una domanda in italiano e lei mi fissò con uno sguardo obliquo: “In tedesco, bitte. O in inglese”. Beh, già questo valeva la storia. Non andò sul podio, ma chi fa la contabilità delle medaglie non tiene ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 agosto 2021) Il vero fascino dell’Olimpiade sono le storieun. Almeno da un punto di vista mediatico. Nel 1992 andai a intervistare una cavallerizza che partecipava alle gare di equitazione sotto la bandiera italiana. Era di padre tedesco e madre italiana. O viceversa (non sono storieun?). Con la Germania non avrebbe trovato spazio all’Olimpiade, ma con l’Italia sì. Fu molto sincera. Esordii, spigliato, con una domanda in italiano e lei mi fissò con uno sguardo obliquo: “In tedesco, bitte. O in inglese”. Beh, già questo valeva la storia. Non andò sul podio, ma chi fa la contabilità delle medaglie non tiene ...

Viva gli ori senza un domani Il Foglio Viva gli ori senza un domani Dal taekwondo alla vela passando per il karate. Elogio dei podi nelle discipline di cui ci ricordiamo ogni quattro anni (e ci lamentiamo se non vincono)

