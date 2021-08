Tommaso Zorzi e il corteo no vax. Racconta l’avventura bloccato tra la folla (Di sabato 7 agosto 2021) Tommaso Zorzi bloccato in un corteo no vax nel cuore di Milano. Il suo racconto spiazza i follower Il tanto amato e stimato Tommaso Zorzi, dopo la disavventura con le pizze non ordinate ma spedite a casa sua da qualche sconosciuto che si è preso gioco di lui per diverse ore. Quest’oggi per alcuni istanti si è trovato bloccato in un corteo no vax, nel cuore di Milano. Innumerevoli cittadini circondanti dalle forze dell’ordine erano impegnati a manifestare contro il green pass, mentre Zorzi passeggiava per le strade milanese, purtroppo è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 agosto 2021)in unno vax nel cuore di Milano. Il suo racconto spiazza i follower Il tanto amato e stimato, dopo la disavventura con le pizze non ordinate ma spedite a casa sua da qualche sconosciuto che si è preso gioco di lui per diverse ore. Quest’oggi per alcuni istanti si è trovatoin unno vax, nel cuore di Milano. Innumerevoli cittadini circondanti dalle forze dell’ordine erano impegnati a manifestare contro il green pass, mentrepasseggiava per le strade milanese, purtroppo è ...

