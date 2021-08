Tim diffida Sky per la fibra superscontata proposta agli abbonati del pacchetto Calcio

(Di sabato 7 agosto 2021) Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, Tim è tornata all’attacco contro Sky presentando all’Antitrust unacontro l’offerta diche Sky sta proponendo ai suoial. “A quanto verificato dal Sole 24 Ore l’ultimo attacco in ordine di tempo arriva dalla compagnia telefonica, puntando l’indice contro un’offerta diche Sky (come anticipato sul Sole 24 Ore dell’8 luglio) sta proponendo addel: 14,90 euro al mese per ...

Advertising

napolista : Lo scrive il Sole 24 Ore. La richiesta è di cessare la promozione entro tre giorni. Prezzo «fuori mercato» e «abuso… -

Ultime Notizie dalla rete : Tim diffida

ilnapolista

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 36.a giornata del campionato di Serie A2020/21. 1 giornata di squalifica : Caldirola (Benevento), Linetty (Torino). Diffidati Sampdoria : Balde, Ekdal, Thorsby.... Gare dell'1 - 2 - 3 maggio 2021 - Sesta giornata ritorno del Campionato Primavera 1Ascoli - ... PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE CON(QUARTA SANZIONE) BIANCO ...Pino Taglialatela ha ricevuto una diffida dalla DC Comics, editore di Batman: l'ex portiere del Napoli negli anni 90 aveva creato una maglietta con un logo simile a quello del Cavaliere Oscuro. Batman ...Lo riferisce il sito Vice spiegando che Apple ha inviato una lettera di ammonimento (“cease and desist”) affinché fermi (“cessi”) un’attività ritenuta illegale e non la riprenda (“desista”). White” no ...