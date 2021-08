Squadra, cassa, coalizione. Primi nodi per Conte (Di sabato 7 agosto 2021) Non ci sarà, almeno per adesso, un evento centrale di discussione e celebrazione della rigenerazione del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte, appena proclamato presidente dal reggente Vito Crimi nella notte tra venerdì e sabato, ha piuttosto annunciato un lungo giro per i territori. Vuole promuovere la sua idea di M5S nel corso di un tour che non debba necessariamente corrispondere a esigenze di campagna elettorale, sebbene la scadenza del voto amministrativo del primo fine settimana di ottobre per forza di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 7 agosto 2021) Non ci sarà, almeno per adesso, un evento centrale di discussione e celebrazione della rigenerazione del Movimento 5 Stelle. Giuseppe, appena proclamato presidente dal reggente Vito Crimi nella notte tra venerdì e sabato, ha piuttosto annunciato un lungo giro per i territori. Vuole promuovere la sua idea di M5S nel corso di un tour che non debba necessariamente corrispondere a esigenze di campagna elettorale, sebbene la scadenza del voto amministrativo del primo fine settimana di ottobre per forza di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

paninoelistino : Infatti se fossi un tifoso dell’Inter, e non lo sono, io sarei strafelice, soldi in cassa da investire e squadra ch… - leone52641 : RT @Giovann70806626: @Lucyaglam @makitt5 Se hai problemi di bilancio e economici non li scopri a fine campionato li conosci molto in antici… - Giovann70806626 : @Lucyaglam @makitt5 Se hai problemi di bilancio e economici non li scopri a fine campionato li conosci molto in ant… - _SimoTarantino : @Interce78144140 Partiamo dal presupposto che, se è stato il giocatore a chiedere la cessione mentre tu società non… - Imeon_97 : RT @FulvioDelmiglio: Dopo 10 anni ci stiamo ancora domandando se Moratti abbia fatto male a non fare cassa dopo il Triplete e svecchiare la… -