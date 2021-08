Simonetta Cesaroni: un suicidio sospetto è la chiave del caso (Di sabato 7 agosto 2021) “Il killer di Simonetta Cesaroni va ricercato nelle persone coinvolte nelle indagini”, dice il vicequestore Antonio Del Greco che 31 anni fa si occupò del delitto. Simonetta Cesaroni è scomparsa nel suo appartamento al civico 2 di via Poma a Roma 31 anni fa, ma ancora non è noto chi sia l’omicida che tolse la vita alla donna il 7 agosto del 1990. Il vicequestore Antonio Del Greco che indagò sul delitto di Simonetta afferma che l’assassino va ricercato tra le persone coinvolte nell’inchiesta. Secondo Del Greco il movente dell’omicidio è senza ombra di dubbio quello sessuale. Inoltra il ... Leggi su ck12 (Di sabato 7 agosto 2021) “Il killer diva ricercato nelle persone coinvolte nelle indagini”, dice il vicequestore Antonio Del Greco che 31 anni fa si occupò del delitto.è scomparsa nel suo appartamento al civico 2 di via Poma a Roma 31 anni fa, ma ancora non è noto chi sia l’omicida che tolse la vita alla donna il 7 agosto del 1990. Il vicequestore Antonio Del Greco che indagò sul delitto diafferma che l’assassino va ricercato tra le persone coinvolte nell’inchiesta. Secondo Del Greco il movente dell’omicidio è senza ombra di dubbio quello sessuale. Inoltra il ...

