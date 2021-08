Sampdoria, Ronaldo Vieira più vicino alla cessione (Di sabato 7 agosto 2021) Sampdoria Verona, Ronaldo Vieira non parteciperà all’amichevole in programma a Pavia: il motivo dell’esclusione La Sampdoria sarà impegnata in due amichevoli nella giornata di oggi. La prima, contro il Ligorna, vedrà protagonisti i calciatori con meno minuti nelle gambe, la seconda contro il Verona per tutti gli altri. Chi non ci sarà è Ronaldo Vieira. A quanto riporta Il Secolo XIX, il centrocampista blucerchiato non verrà convocato per l’amichevole perché è in definizione il suo trasferimento a titolo temporaneo allo Sheffield United. Considerati poi il suo ritardo di preparazione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021)Verona,non parteciperà all’amichevole in programma a Pavia: il motivo dell’esclusione Lasarà impegnata in due amichevoli nella giornata di oggi. La prima, contro il Ligorna, vedrà protagonisti i calciatori con meno minuti nelle gambe, la seconda contro il Verona per tutti gli altri. Chi non ci sarà è. A quanto riporta Il Secolo XIX, il centrocampista blucerchiato non verrà convocato per l’amichevole perché è in definizione il suo trasferimento a titolo temporaneo allo Sheffield United. Considerati poi il suo ritardo di preparazione ...

