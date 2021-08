Multe per il Green pass, i presidi si ribellano: «Nessun confronto, è inaccettabile» (Di sabato 7 agosto 2021) Fino a 3.000 euro di multa. Tanto rischiano di pagare insegnanti e amministrativi che non porteranno il Green pass a scuola, ma anche i presidi che non controlleranno. Come riferisce La Repubblica, la bozza del decreto del governo dedicata al ritorno a scuola individua il responsabile dei controlli nel dirigente scolastico, che potrà nominare una persona dedicata. Le sanzioni in caso di irregolarità partono da un minimo di 400 euro, e possono essere raddoppiate in caso di reiterazione. Una notizia che ha scatenato la reazione dei presidi, che lamentano l’assenza di confronto sulla questione. Avrà ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021) Fino a 3.000 euro di multa. Tanto rischiano di pagare insegnanti e amministrativi che non porteranno ila scuola, ma anche iche non controlleranno. Come riferisce La Repubblica, la bozza del decreto del governo dedicata al ritorno a scuola individua il responsabile dei controlli nel dirigente scolastico, che potrà nominare una persona dedicata. Le sanzioni in caso di irregolarità partono da un minimo di 400 euro, e possono essere raddoppiate in caso di reiterazione. Una notizia che ha scatenato la reazione dei, che lamentano l’assenza disulla questione. Avrà ...

