Milito: “Inter, occhio alla Juve di Allegri. E su Italiano e Mourinho…” (Di sabato 7 agosto 2021) Diego Milito, ex bomber di Inter e Genoa, ha rilasciato un’Intervista ai microfoni di Sportweek in cui ha fatto il punto della situazione sulle principali vicende di Serie A. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. Sulla corsa Scudetto “Per l’Inter la Juve sarà un rivale durissimo, ancora di più con il ritorno di Allegri”. Un campionato entusiasmante “Il Milan riparte dal secondo posto, il Napoli ha un allenatore che vuole tornare protagonista e l’Atalanta gioca un calcio collaudato e di entusiasmo”. Su Mourinho e la Roma “Josè è un allenatore adatto a una piazza come questa, lo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Diego, ex bomber die Genoa, ha rilasciato un’vista ai microfoni di Sportweek in cui ha fatto il punto della situazione sulle principali vicende di Serie A. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. Sulla corsa Scudetto “Per l’lasarà un rivale durissimo, ancora di più con il ritorno di”. Un campionato entusiasmante “Il Milan riparte dal secondo posto, il Napoli ha un allenatore che vuole tornare protagonista e l’Atalanta gioca un calcio collaudato e di entusiasmo”. Su Mourinho e la Roma “Josè è un allenatore adatto a una piazza come questa, lo ...

Advertising

Inter : ?? | HEROES Un attaccante micidiale ??? e un imponente difensore centrale?? Milito & @ivanramiroc sono tornati in c… - zazoomblog : Inter Milito: «Juve rivale dura senza Conte si perde continuità» - #Inter #Milito: #«Juve #rivale #senza - FabRavezzani : RT @RobertoBoffi: Chi paragona la minaccia di addio di #Milito dopo la finale di Madrid alla attuale di #Lukaku per me non capisce niente d… - gilnar76 : Milito: «Inter senza Conte riparte daccapo, con il ritorno di Allegri…» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - sportli26181512 : Milito: 'Grande Roma con Mourinho, volevo De Paul all'Inter': Diego Milito dice la sua sulla Serie A italiana. L'ex… -